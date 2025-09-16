Скидки
Ильнар Гизатуллин назвал причину, по которой он покинул тренерский штаб «Динамо»

Тренер Ильнур Гизатуллин рассказал об отставке из московского «Динамо». На его место в тренерский штаб бело-голубых был приглашён Вячеслав Козлов. «Динамо» потерпело четыре поражения в пяти матчах нового сезона КХЛ.

«Да, я покинул «Динамо». Официальная версия – незнание английского языка и отсутствие коммуникации с иностранцами. У команды нет результата, поэтому нужно что-то делать. Хотя я знаю, что у команды всё получится. Да и в прошлом году был точно такой же сентябрь.

«Пока сложно сказать, где продолжу карьеру. О моём уходе мне объявили только сегодня, поэтому буду искать варианты. Не хочется сидеть без дела», – цитирует Гизатуллина «Бизнес Online»

