Главная Хоккей Новости

Лада — Локомотив, результат матча 16 сентября 2025 года, счет 1:6, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» забросил шесть шайб и разгромил «Ладу» в Тольятти
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и ярославским «Локомотивом». Игра завершилась в пользу ярославского клуба со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Рафиков (Алексеев, Каюмов) – 14:05 (5x4)     0:2 Сурин (Иванов, Береглазов) – 20:21 (5x5)     0:3 Иванов – 20:42 (5x4)     0:4 Мисюль (Каюмов, А. Радулов) – 22:32 (5x5)     0:5 Полунин (Красковский, Берёзкин) – 38:06 (5x5)     0:6 Полунин (Каюмов, Красковский) – 56:28 (5x5)     1:6 Савчук – 58:28 (5x5)    

Голами в составе «Локомотива» отметились Рушан Рафиков, Егор Сурин, Георгий Иванов, Даниил Мисюль и Александр Полунин, оформивший дубль. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев не смог оформить «сухарь», пропустив шайбу за полторы минуты до конца матча от Райли Савчука после собственной ошибки на выходе.

«Лада» потерпела второе разгромное поражение кряду. В прошлой встрече тольяттинская команда уступила СКА со счётом 1:6. «Локомотив» прервал серию из двух поражений и одержал третью победу в текущем сезоне КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

