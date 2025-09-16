«Выстрелил себе в ногу». Плющев высказался о допинге в пробе Ивана Морозова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о допинге у форварда «Спартака» Ивана Морозова. Ранее сообщалось, что в допинг-пробе хоккеиста найден кокаин. Морозов временно отстранён от тренировок и матчей.

«Могу только сказать, что тем самым Морозов выстрелил себе в ногу», – цитирует Плющева ТАСС.

В прошлом сезоне Морозов набрал 50 (19+31) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 12 (5+7) очков в 12 матчах. В нынешнем сезоне нападающий с 5 (1+4) очками возглавляет список бомбардиров команды. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.

Ранее положительные допинг-пробы в КХЛ также сдали Владислав Каменев (ЦСКА), Анатолий Голышев («Автомобилист») и Никита Седов (расторг контракт с ЦСКА).