Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Выстрелил себе в ногу». Плющев высказался о допинге в пробе Ивана Морозова

«Выстрелил себе в ногу». Плющев высказался о допинге в пробе Ивана Морозова
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о допинге у форварда «Спартака» Ивана Морозова. Ранее сообщалось, что в допинг-пробе хоккеиста найден кокаин. Морозов временно отстранён от тренировок и матчей.

«Могу только сказать, что тем самым Морозов выстрелил себе в ногу», – цитирует Плющева ТАСС.

В прошлом сезоне Морозов набрал 50 (19+31) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 12 (5+7) очков в 12 матчах. В нынешнем сезоне нападающий с 5 (1+4) очками возглавляет список бомбардиров команды. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.

Ранее положительные допинг-пробы в КХЛ также сдали Владислав Каменев (ЦСКА), Анатолий Голышев («Автомобилист») и Никита Седов (расторг контракт с ЦСКА).

Материалы по теме
Источник: в допинг-пробе форварда «Спартака» Ивана Морозова нашли следы наркотика
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android