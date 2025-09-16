«Спартак» заменил вратаря после четырёх пропущенных шайб от ЦСКА к 27-й минуте матча

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Идёт второй период — счёт 4:2 в пользу армейского клуба.

Хоккеисты ЦСКА отлично начали второй период и смогли забросить три шайбы за шесть с небольшим минут. При счёте 4:1 тренерский штаб «Спартака» взял тайм-аут и принял решение заменить стартового голкипера Дмитрия Николаева на Артёма Загидулина. Менее чем через минуту «Спартак» забросил вторую шайбу в матче.

Голами в составе ЦСКА отметились Денис Гурьянов, Павел Карнаухов и Даниэль Спронг, оформивший дубль. За «Спартак» отличились Даниил Орлов и Никита Коростелёв.