Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг оформил хет-трик за период в ворота «Спартака»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Идёт второй период — счёт 5:2 в пользу армейского клуба.

Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг оформил хет-трик к 33-й минуте матча. Две шайбы нидерландский хоккеист забросил при игре в большинстве. Все три гола уложились в 11 минут и 49 секунд второго периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

