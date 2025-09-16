Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг оформил хет-трик за период в ворота «Спартака»
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Идёт второй период — счёт 5:2 в пользу армейского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
5 : 4
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Коростелёв, Ружичка) – 02:30 (5x3) 1:1 Гурьянов (Долженков, Мингачёв) – 05:08 (5x5) 2:1 Спронг – 21:03 (5x4) 3:1 Спронг (Бучельников, Гарднер) – 22:08 (5x5) 4:1 Карнаухов (Саморуков, Уильямс) – 26:15 (3x4) 4:2 Коростелёв (Орлов, Порядин) – 27:07 (4x4) 5:2 Спронг (Коваленко, Зернов) – 32:52 (5x4) 5:3 Коростелёв (Ружичка, Рубцов) – 36:07 (5x5) 5:4 Кин (Тодд) – 38:34 (5x4)
Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг оформил хет-трик к 33-й минуте матча. Две шайбы нидерландский хоккеист забросил при игре в большинстве. Все три гола уложились в 11 минут и 49 секунд второго периода.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
