«Металлург» обыграл «Северсталь» в результативном гостевом матче
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и магнитогорским «Металлургом». Победу в результативной игре одержали магнитогорцы со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Петунин) – 22:21 (5x5) 0:2 Барак (Канцеров, Силантьев) – 26:00 (5x4) 0:3 Козлов (Фёдоров, Минулин) – 27:45 (5x5) 0:4 Барак (Силантьев, Орехов) – 32:34 (5x4) 1:4 Абросимов (Танков, Лишка) – 40:31 (5x5) 2:4 Абросимов (Иванцов, Скоренов) – 40:41 (5x4) 2:5 Исхаков (Петунин, Михайлис) – 45:01 (5x5)
Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Дерек Барак. Ещё по голу за магнитогорскую команду забили Руслан Исхаков, Михаил Фёдоров и Андрей Козлов. За «Северсталь» дубль оформил Руслан Абросимов, забросивший две шайбы на старте третьего периода в течение 10 секунд.
«Металлург» одержал третью победу в пяти матчах сезона. «Северсталь» потерпела третье поражение в пяти играх.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
