«Металлург» обыграл «Северсталь» в результативном гостевом матче

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и магнитогорским «Металлургом». Победу в результативной игре одержали магнитогорцы со счётом 5:2.

Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Дерек Барак. Ещё по голу за магнитогорскую команду забили Руслан Исхаков, Михаил Фёдоров и Андрей Козлов. За «Северсталь» дубль оформил Руслан Абросимов, забросивший две шайбы на старте третьего периода в течение 10 секунд.

«Металлург» одержал третью победу в пяти матчах сезона. «Северсталь» потерпела третье поражение в пяти играх.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.