«Торпедо» одержало пятую победу подряд, всухую обыграв «Сочи»

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и нижегородским «Торпедо». Победу в упорной игре одержали гости со счётом 3:0.

Отметим, что первый период прошёл с подавляющим преимуществом «Сочи», которое перебросало «Торпедо» со счётом 18:3, однако так и не смогло открыть счёт.

«Торпедо» удалось открыть счёт на последних секундах второго периода — отличился Никита Шавин с передачи Антона Сизова. Два гола «Торпедо» забросило в пустые ворота в концовке матча — отличились Сергей Гончарук и Егор Виноградов. Голкипер нижегородского клуба Иван Кульбаков записал на свой счёт «сухой» матч.

«Торпедо» одержало пять побед подряд на старте КХЛ и остаётся единственной командой, не потерпевшей поражения в новом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.