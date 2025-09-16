Скидки
Главная Хоккей Новости

Сочи — Торпедо, результат матча 16 сентября 2025 года, счет 0:3, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» одержало пятую победу подряд, всухую обыграв «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и нижегородским «Торпедо». Победу в упорной игре одержали гости со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Шавин (Сизов, Гончарук) – 39:41 (5x5)     0:2 Гончарук (Атанасов) – 56:45 (en)     0:3 Виноградов (Конюшков) – 58:01 (en)    

Отметим, что первый период прошёл с подавляющим преимуществом «Сочи», которое перебросало «Торпедо» со счётом 18:3, однако так и не смогло открыть счёт.

«Торпедо» удалось открыть счёт на последних секундах второго периода — отличился Никита Шавин с передачи Антона Сизова. Два гола «Торпедо» забросило в пустые ворота в концовке матча — отличились Сергей Гончарук и Егор Виноградов. Голкипер нижегородского клуба Иван Кульбаков записал на свой счёт «сухой» матч.

«Торпедо» одержало пять побед подряд на старте КХЛ и остаётся единственной командой, не потерпевшей поражения в новом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

