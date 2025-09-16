«Спартак» отыграл три шайбы и вырвал победу в столичном дерби с ЦСКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу красно-белых по буллитам.

Одним из главных героев матча стал нападающий ЦСКА Даниэль Спронг, оформивший хет-трик. Две шайбы нидерландский хоккеист забросил при игре в большинстве. Все три гола уложились в 11 минут и 49 секунд второго периода. Также голами в составе армейского клуба отметились Денис Гурьянов и Павел Карнаухов. За «Спартак» дубли оформили Никита Коростелёв и Джоуи Кин, ещё шайбу забросил Даниил Орлов.

Матч изобиловал стычками и большим количеством штрафного времени. «Спартаку» удалось отыграть три шайбы и перевести матч в овертайм. Дополнительное время прошло без остановок и голов, а по буллитам победу одержал «Спартак» и прервал серию из трёх поражений.

