ЦСКА — Спартак, результат матча 16 сентября 2025 года, счет 5:6 Б, КХЛ 2025/2026

«Спартак» отыграл три шайбы и вырвал победу в столичном дерби с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу красно-белых по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 6
Б
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Коростелёв, Ружичка) – 02:30 (5x3)     1:1 Гурьянов (Долженков, Мингачёв) – 05:08 (5x5)     2:1 Спронг – 21:03 (5x4)     3:1 Спронг (Бучельников, Гарднер) – 22:08 (5x5)     4:1 Карнаухов (Саморуков, Уильямс) – 26:15 (3x4)     4:2 Коростелёв (Орлов, Порядин) – 27:07 (4x4)     5:2 Спронг (Коваленко, Зернов) – 32:52 (5x4)     5:3 Коростелёв (Ружичка, Рубцов) – 36:07 (5x5)     5:4 Кин (Тодд, Мальцев) – 38:34 (5x4)     5:5 Кин (Ружичка, Рубцов) – 57:59 (5x5)     5:6 Тодд – 65:00    

Одним из главных героев матча стал нападающий ЦСКА Даниэль Спронг, оформивший хет-трик. Две шайбы нидерландский хоккеист забросил при игре в большинстве. Все три гола уложились в 11 минут и 49 секунд второго периода. Также голами в составе армейского клуба отметились Денис Гурьянов и Павел Карнаухов. За «Спартак» дубли оформили Никита Коростелёв и Джоуи Кин, ещё шайбу забросил Даниил Орлов.

Матч изобиловал стычками и большим количеством штрафного времени. «Спартаку» удалось отыграть три шайбы и перевести матч в овертайм. Дополнительное время прошло без остановок и голов, а по буллитам победу одержал «Спартак» и прервал серию из трёх поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

