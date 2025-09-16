Каюмов побил рекорд Егора Аверина и стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в КХЛ

27‑летний нападающий «Локомотива» Артур Каюмов отметился тремя результативными передачами в победном матче с «Ладой» и стал лучшим бомбардиром ярославского клуба в КХЛ.
Каюмов, проводивший свою первую игру в сезоне, набрал 251‑е (110+141) очко в КХЛ за «Локомотив» и единолично возглавил список бомбардиров клуба в лиге, обойдя Егора Аверина (248).
Каюмов восстановился после травмы, полученной ещё во время серии матчей плей-офф прошлого сезона. Форвард ярославского клуба получил повреждение в первом матче финала Кубка Гагарина после удара в голову от защитника «Трактора» Логана Дэя, который был наказан пятиминутным штрафом.
«Локомотив» одержал победу после двух поражений подряд, набрал семь очков и поднялся на второе место в таблице Западной конференции. «Лада» с двумя очками замыкает таблицу на Западе.
