Каюмов побил рекорд Егора Аверина и стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в КХЛ

27‑летний нападающий «Локомотива» Артур Каюмов отметился тремя результативными передачами в победном матче с «Ладой» и стал лучшим бомбардиром ярославского клуба в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Рафиков (Алексеев, Каюмов) – 14:05 (5x4)     0:2 Сурин (Иванов, Береглазов) – 20:21 (5x5)     0:3 Иванов – 20:42 (5x4)     0:4 Мисюль (Каюмов, А. Радулов) – 22:32 (5x5)     0:5 Полунин (Красковский, Берёзкин) – 38:06 (5x5)     0:6 Полунин (Каюмов, Красковский) – 56:28 (5x5)     1:6 Савчук – 58:28 (5x5)    

Каюмов, проводивший свою первую игру в сезоне, набрал 251‑е (110+141) очко в КХЛ за «Локомотив» и единолично возглавил список бомбардиров клуба в лиге, обойдя Егора Аверина (248).

Каюмов восстановился после травмы, полученной ещё во время серии матчей плей-офф прошлого сезона. Форвард ярославского клуба получил повреждение в первом матче финала Кубка Гагарина после удара в голову от защитника «Трактора» Логана Дэя, который был наказан пятиминутным штрафом.

«Локомотив» одержал победу после двух поражений подряд, набрал семь очков и поднялся на второе место в таблице Западной конференции. «Лада» с двумя очками замыкает таблицу на Западе.

