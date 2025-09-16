Андрей Козырев назвал причину поражения от «Металлурга»

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (2:5) и отметил, что череповецкая команда провалила второй период из-за удалений. Второй период «Северсталь» проиграла с сухим счётом 0:4.

«На итог матча повлиял второй период. Мы упустили инициативу, так как получили три удаления. Соответственно, с такой командой как «Металлург» удаляться нельзя. Инициатива перешла к сопернику, поэтому мы проиграли.

— При 2:4 был реальный шанс спасти игру?

— Да, мы могли зацепиться, но не смогли это сделать, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

«Металлург» одержал третью победу в пяти матчах сезона. «Северсталь» потерпела третье поражение в пяти играх.