Хоккей

Андрей Козырев назвал причину поражения от «Металлурга»

Комментарии

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (2:5) и отметил, что череповецкая команда провалила второй период из-за удалений. Второй период «Северсталь» проиграла с сухим счётом 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Петунин) – 22:21 (5x5)     0:2 Барак (Канцеров, Силантьев) – 26:00 (5x4)     0:3 Козлов (Фёдоров, Минулин) – 27:45 (5x5)     0:4 Барак (Силантьев, Орехов) – 32:34 (5x4)     1:4 Абросимов (Танков, Лишка) – 40:31 (5x5)     2:4 Абросимов (Иванцов, Скоренов) – 40:41 (5x4)     2:5 Исхаков (Петунин, Михайлис) – 45:01 (5x5)    

«На итог матча повлиял второй период. Мы упустили инициативу, так как получили три удаления. Соответственно, с такой командой как «Металлург» удаляться нельзя. Инициатива перешла к сопернику, поэтому мы проиграли.

— При 2:4 был реальный шанс спасти игру?
— Да, мы могли зацепиться, но не смогли это сделать, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

«Металлург» одержал третью победу в пяти матчах сезона. «Северсталь» потерпела третье поражение в пяти играх.

Новости. Хоккей
