Андрей Козырев назвал причину поражения от «Металлурга»
Поделиться
Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (2:5) и отметил, что череповецкая команда провалила второй период из-за удалений. Второй период «Северсталь» проиграла с сухим счётом 0:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Петунин) – 22:21 (5x5) 0:2 Барак (Канцеров, Силантьев) – 26:00 (5x4) 0:3 Козлов (Фёдоров, Минулин) – 27:45 (5x5) 0:4 Барак (Силантьев, Орехов) – 32:34 (5x4) 1:4 Абросимов (Танков, Лишка) – 40:31 (5x5) 2:4 Абросимов (Иванцов, Скоренов) – 40:41 (5x4) 2:5 Исхаков (Петунин, Михайлис) – 45:01 (5x5)
«На итог матча повлиял второй период. Мы упустили инициативу, так как получили три удаления. Соответственно, с такой командой как «Металлург» удаляться нельзя. Инициатива перешла к сопернику, поэтому мы проиграли.
— При 2:4 был реальный шанс спасти игру?
— Да, мы могли зацепиться, но не смогли это сделать, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.
«Металлург» одержал третью победу в пяти матчах сезона. «Северсталь» потерпела третье поражение в пяти играх.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
22:50
-
22:40
-
22:25
-
22:15
-
22:05
-
21:41
-
21:15
-
21:03
-
20:51
-
20:25
-
20:05
-
19:40
-
19:20
-
19:00
-
18:51
-
18:35
-
18:13
-
18:05
-
17:55
-
17:27
-
17:05
-
16:30
-
16:20
-
15:47
-
15:26
-
15:04
-
14:40
-
14:26
-
14:05
-
13:47
-
13:30
-
13:17
-
13:11
-
12:50
-
12:35