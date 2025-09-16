«Солидно сыграли, не запаниковали». Разин оценил победу «Металлурга» над «Северсталью»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в гостевом матче с «Северсталью» (5:2) и отметил скорость игры череповецкой команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Петунин) – 22:21 (5x5) 0:2 Барак (Канцеров, Силантьев) – 26:00 (5x4) 0:3 Козлов (Фёдоров, Минулин) – 27:45 (5x5) 0:4 Барак (Силантьев, Орехов) – 32:34 (5x4) 1:4 Абросимов (Танков, Лишка) – 40:31 (5x5) 2:4 Абросимов (Иванцов, Скоренов) – 40:41 (5x4) 2:5 Исхаков (Петунин, Михайлис) – 45:01 (5x5)
«У «Северстали» быстрая команда. Пришлось тяжело первые 10 минут – много оборонялись. Выдержали этот натиск. Потом выравняли игру. Хороший, можно сказать, идеальный второй период провели. Опять сработало большинство. Жалко, что получилось такое начало третьего периода.
Но опять же – считаю, что сегодня солидно сыграли, не запаниковали. Давали мало шансов сопернику, хотя были моменты. Пятый гол вовремя пришёл, поэтому нас с победой. Отсутствие Яковлева и Джонсона? Скажем так: сегодня играли более быстрыми хоккеистами», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.
