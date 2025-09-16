«Солидно сыграли, не запаниковали». Разин оценил победу «Металлурга» над «Северсталью»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в гостевом матче с «Северсталью» (5:2) и отметил скорость игры череповецкой команды.

«У «Северстали» быстрая команда. Пришлось тяжело первые 10 минут – много оборонялись. Выдержали этот натиск. Потом выравняли игру. Хороший, можно сказать, идеальный второй период провели. Опять сработало большинство. Жалко, что получилось такое начало третьего периода.

Но опять же – считаю, что сегодня солидно сыграли, не запаниковали. Давали мало шансов сопернику, хотя были моменты. Пятый гол вовремя пришёл, поэтому нас с победой. Отсутствие Яковлева и Джонсона? Скажем так: сегодня играли более быстрыми хоккеистами», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.