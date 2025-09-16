«Спартак» убрал Ивана Морозова из состава на официальном сайте клуба

«Спартак» убрал Ивана Морозова из состава на сайте клуба. Сегодня красно-белые объявили об отстранении 25-летнего нападающего из-за положительной допинг-пробы.

В клубе отметили, что запрещённое вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба. Также сообщалось, что в допинг-пробе Морозова были выявлены следы кокаина.

В прошлом сезоне Морозов набрал 50 (19+31) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 12 (5+7) очков в 12 матчах. В нынешнем сезоне нападающий с 5 (1+4) очками возглавляет список бомбардиров команды. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.