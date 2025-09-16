Жамнов высказался об игре Спронга, оформившего хет-трик в ворота «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил хет-трик нападающего ЦСКА Даниэля Спронга в ворота красно-белых. «Спартак» одержал волевую победу в дерби с армейским клубом, отыграв три шайбы в ходе матча. Красно-белые победили со счётом 6:5 по буллитам.

— Спронг сегодня оформил хет-трик. Вы видите, что приехал игрок уровня НХЛ?

— Хороший игрок, забил три гола. Молодец. Но я лучше прокомментирую игру своих хоккеистов. Чужих не хочу, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Спронг оформил хет-трик к 33-й минуте матча. Две шайбы нидерландский хоккеист забросил при игре в большинстве. Все три гола уложились в 11 минут и 49 секунд второго периода.