Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов высказался об игре Спронга, оформившего хет-трик в ворота «Спартака»

Жамнов высказался об игре Спронга, оформившего хет-трик в ворота «Спартака»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил хет-трик нападающего ЦСКА Даниэля Спронга в ворота красно-белых. «Спартак» одержал волевую победу в дерби с армейским клубом, отыграв три шайбы в ходе матча. Красно-белые победили со счётом 6:5 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 6
Б
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Коростелёв, Ружичка) – 02:30 (5x3)     1:1 Гурьянов (Долженков, Мингачёв) – 05:08 (5x5)     2:1 Спронг – 21:03 (5x4)     3:1 Спронг (Бучельников, Гарднер) – 22:08 (5x5)     4:1 Карнаухов (Саморуков, Уильямс) – 26:15 (3x4)     4:2 Коростелёв (Орлов, Порядин) – 27:07 (4x4)     5:2 Спронг (Коваленко, Зернов) – 32:52 (5x4)     5:3 Коростелёв (Ружичка, Рубцов) – 36:07 (5x5)     5:4 Кин (Тодд, Мальцев) – 38:34 (5x4)     5:5 Кин (Ружичка, Рубцов) – 57:59 (5x5)     5:6 Тодд – 65:00    

— Спронг сегодня оформил хет-трик. Вы видите, что приехал игрок уровня НХЛ?
— Хороший игрок, забил три гола. Молодец. Но я лучше прокомментирую игру своих хоккеистов. Чужих не хочу, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Спронг оформил хет-трик к 33-й минуте матча. Две шайбы нидерландский хоккеист забросил при игре в большинстве. Все три гола уложились в 11 минут и 49 секунд второго периода.

Материалы по теме
Видео
Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг оформил хет-трик за период в ворота «Спартака»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android