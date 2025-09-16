Жамнов высказался об игре Спронга, оформившего хет-трик в ворота «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил хет-трик нападающего ЦСКА Даниэля Спронга в ворота красно-белых. «Спартак» одержал волевую победу в дерби с армейским клубом, отыграв три шайбы в ходе матча. Красно-белые победили со счётом 6:5 по буллитам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 6
Б
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Коростелёв, Ружичка) – 02:30 (5x3) 1:1 Гурьянов (Долженков, Мингачёв) – 05:08 (5x5) 2:1 Спронг – 21:03 (5x4) 3:1 Спронг (Бучельников, Гарднер) – 22:08 (5x5) 4:1 Карнаухов (Саморуков, Уильямс) – 26:15 (3x4) 4:2 Коростелёв (Орлов, Порядин) – 27:07 (4x4) 5:2 Спронг (Коваленко, Зернов) – 32:52 (5x4) 5:3 Коростелёв (Ружичка, Рубцов) – 36:07 (5x5) 5:4 Кин (Тодд, Мальцев) – 38:34 (5x4) 5:5 Кин (Ружичка, Рубцов) – 57:59 (5x5) 5:6 Тодд – 65:00
— Спронг сегодня оформил хет-трик. Вы видите, что приехал игрок уровня НХЛ?
— Хороший игрок, забил три гола. Молодец. Но я лучше прокомментирую игру своих хоккеистов. Чужих не хочу, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Спронг оформил хет-трик к 33-й минуте матча. Две шайбы нидерландский хоккеист забросил при игре в большинстве. Все три гола уложились в 11 минут и 49 секунд второго периода.
