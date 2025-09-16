Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Никто на него особо давления не оказывает». Главный тренер «Спартака» — об игре Порядина

«Никто на него особо давления не оказывает». Главный тренер «Спартака» — об игре Порядина
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об игре нападающего Павла Порядина. В пяти встречах сезона форвард отметился двумя результативными передачами.

— После прошлого матча вы сказали, что Павел Порядин должен прекратить брать всё на себя. Как оцените его игру сегодня?
— Сегодня уже лучше (смеётся). Мы ждём от него голов, передач — а что-то не получается… Просто надо всего лишь выдохнуть и забить один гол. И поверьте: всё пройдёт. И голова чуть развеется, и станет чуть проще играть. Поэтому никто на него особо давления не оказывает. Наоборот, стараемся успокоить немножко, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» отыграл три шайбы и вырвал победу в столичном дерби с ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android