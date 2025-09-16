«Никто на него особо давления не оказывает». Главный тренер «Спартака» — об игре Порядина

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об игре нападающего Павла Порядина. В пяти встречах сезона форвард отметился двумя результативными передачами.

— После прошлого матча вы сказали, что Павел Порядин должен прекратить брать всё на себя. Как оцените его игру сегодня?

— Сегодня уже лучше (смеётся). Мы ждём от него голов, передач — а что-то не получается… Просто надо всего лишь выдохнуть и забить один гол. И поверьте: всё пройдёт. И голова чуть развеется, и станет чуть проще играть. Поэтому никто на него особо давления не оказывает. Наоборот, стараемся успокоить немножко, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.