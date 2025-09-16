«Спартак» успешно сменил вратаря, Миронов расстроил Гарднера. Фото московского дерби

16 сентября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». По ходу матча красно-белые уступали со счётом 2:5, но сумели отыграться и вырвать победу в серии буллитов – 6:5 Б.

Лучшие кадры матча ЦСКА – «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Одним из главных героев матча стал нападающий ЦСКА Даниэль Спронг, оформивший хет-трик. Две шайбы нидерландский хоккеист забросил при игре в большинстве. Все три гола уложились в 11 минут и 49 секунд второго периода. Также голами в составе армейского клуба отметились Денис Гурьянов и Павел Карнаухов. За «Спартак» дубли оформили Никита Коростелёв и Джоуи Кин, ещё шайбу забросил Даниил Орлов.