«Горжусь ребятами, сегодня не было пассажиров». Жамнов — о победе «Спартака» над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился эмоциями от волевой победы в столичном дерби с ЦСКА (6:5 Б). Красно-белые отыграли три шайбы, вырвали победу по буллитам и прервали серию из трёх поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 6
Б
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Коростелёв, Ружичка) – 02:30 (5x3)     1:1 Гурьянов (Долженков, Мингачёв) – 05:08 (5x5)     2:1 Спронг – 21:03 (5x4)     3:1 Спронг (Бучельников, Гарднер) – 22:08 (5x5)     4:1 Карнаухов (Саморуков, Уильямс) – 26:15 (3x4)     4:2 Коростелёв (Орлов, Порядин) – 27:07 (4x4)     5:2 Спронг (Коваленко, Зернов) – 32:52 (5x4)     5:3 Коростелёв (Ружичка, Рубцов) – 36:07 (5x5)     5:4 Кин (Тодд, Мальцев) – 38:34 (5x4)     5:5 Кин (Ружичка, Рубцов) – 57:59 (5x5)     5:6 Тодд – 65:00    

— Рад за ребят. Не сдались, проявили характер. Многое не получалось. Но радует, что [на льду] была команда и выбрались из тяжёлой ситуации. Я горжусь ребятами.

— Согласны с тем, что сегодня в команде не было сытых котов?
— Соглашусь. Не могу сказать, что у нас были пассажиры. Есть ошибки, есть над чем работать. Но хочется видеть такую команду и в дальнейшем.

— Было много удалений, с чем это связано?
— Это дерби. На такие игры особый настрой. Эмоции перехлёстывают. Какие‑то моменты кажутся спорными, но оспаривать бесполезно, — цитирует Жамнова пресс-служба ЦСКА.

