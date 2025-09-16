«Горжусь ребятами, сегодня не было пассажиров». Жамнов — о победе «Спартака» над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился эмоциями от волевой победы в столичном дерби с ЦСКА (6:5 Б). Красно-белые отыграли три шайбы, вырвали победу по буллитам и прервали серию из трёх поражений.

— Рад за ребят. Не сдались, проявили характер. Многое не получалось. Но радует, что [на льду] была команда и выбрались из тяжёлой ситуации. Я горжусь ребятами.

— Согласны с тем, что сегодня в команде не было сытых котов?

— Соглашусь. Не могу сказать, что у нас были пассажиры. Есть ошибки, есть над чем работать. Но хочется видеть такую команду и в дальнейшем.

— Было много удалений, с чем это связано?

— Это дерби. На такие игры особый настрой. Эмоции перехлёстывают. Какие‑то моменты кажутся спорными, но оспаривать бесполезно, — цитирует Жамнова пресс-служба ЦСКА.