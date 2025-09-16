Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владислав Третьяк сообщил, что команда «Россия 25» в декабре сыграет в Новосибирске

Владислав Третьяк сообщил, что команда «Россия 25» в декабре сыграет в Новосибирске
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что команда «Россия 25» проведёт турнир на Кубок Первого канала в Новосибирске. Руководить командой будет Роман Ротенберг.

— КХЛ объявила, что «Матч звёзд» пройдёт в Екатеринбурге. А где ФХР проведёт декабрьский турнир?
— Мы хотели сыграть в Ярославле, но сегодня договорились с Новосибирском. Будем там проводить турнир. Там новый стадион, болельщики хорошо ходят на хоккей. И у нас уже есть опыт организации там турнира для 20‑летних ребят. Взрослая сборная там ещё ни разу не играла. Мы увидим хороший хоккей. И наш турнир шагает по стране. Это очень здорово, — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Кубок Первого канала в 2023 и 2024 годах проходил в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Третьяк сообщил, что Роман Ротенберг останется главным тренером сборной «Россия 25»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android