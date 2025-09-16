Владислав Третьяк сообщил, что команда «Россия 25» в декабре сыграет в Новосибирске

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что команда «Россия 25» проведёт турнир на Кубок Первого канала в Новосибирске. Руководить командой будет Роман Ротенберг.

— КХЛ объявила, что «Матч звёзд» пройдёт в Екатеринбурге. А где ФХР проведёт декабрьский турнир?

— Мы хотели сыграть в Ярославле, но сегодня договорились с Новосибирском. Будем там проводить турнир. Там новый стадион, болельщики хорошо ходят на хоккей. И у нас уже есть опыт организации там турнира для 20‑летних ребят. Взрослая сборная там ещё ни разу не играла. Мы увидим хороший хоккей. И наш турнир шагает по стране. Это очень здорово, — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Кубок Первого канала в 2023 и 2024 годах проходил в Санкт-Петербурге.