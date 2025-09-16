Скидки
Главная Хоккей Новости

Никитин о поражении ЦСКА от «Спартака»: нам нужно расти и понимать, как играть такие матчи

Никитин о поражении ЦСКА от «Спартака»: нам нужно расти и понимать, как играть такие матчи
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча со «Спартаком», в котором армейский клуб дважды вёл в счёте с разницей в три шайбы, но проиграл по буллитам (5:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 6
Б
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Коростелёв, Ружичка) – 02:30 (5x3)     1:1 Гурьянов (Долженков, Мингачёв) – 05:08 (5x5)     2:1 Спронг – 21:03 (5x4)     3:1 Спронг (Бучельников, Гарднер) – 22:08 (5x5)     4:1 Карнаухов (Саморуков, Уильямс) – 26:15 (3x4)     4:2 Коростелёв (Орлов, Порядин) – 27:07 (4x4)     5:2 Спронг (Коваленко, Зернов) – 32:52 (5x4)     5:3 Коростелёв (Ружичка, Рубцов) – 36:07 (5x5)     5:4 Кин (Тодд, Мальцев) – 38:34 (5x4)     5:5 Кин (Ружичка, Рубцов) – 57:59 (5x5)     5:6 Тодд – 65:00    

— Нужно отдать должное сопернику. Мы много глупостей не по игре наделали, глупые удаления, которые давали уверенность [сопернику]. Нам нужно расти и понимать, как надо играть такие матчи.

— Как оцените игру Спронга? Это мастер, по меркам КХЛ?
— Он мастер. Моя задача — вписать его в команду, чтобы команда органично всё это переживала. Хоккей — командный вид спорта, Спронг — часть команды.

— Успели соскучиться по атмосфере дерби?
— Шикарный матч для болельщиков. Но немного своих болельщиков подвели. Ни по самоотдаче, ни по страсти вопросов не было. Просто отсутствие опыта. Умному человеку такие игры идут на пользу, такие игры нужно уметь играть, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

