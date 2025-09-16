Сегодня, 16 сентября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 16 сентября 2025 года (время московское):

18:00. «Лада» — «Локомотив» — 1:6;

19:00. «Северсталь» — «Металлург» — 2:5;

19:30. ЦСКА — «Спартак» — 5:6 Б;

19:30. «Сочи» — «Торпедо» — 0:3.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.