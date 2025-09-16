Скидки
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 16 сентября 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 16 сентября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 16 сентября 2025 года (время московское):

18:00. «Лада» — «Локомотив» — 1:6;
19:00. «Северсталь» — «Металлург» — 2:5;
19:30. ЦСКА — «Спартак» — 5:6 Б;
19:30. «Сочи» — «Торпедо» — 0:3.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Безумие в дерби! «Спартак» спасся с 2:5 в матче с ЦСКА даже без отстранённого лидера
Безумие в дерби! «Спартак» спасся с 2:5 в матче с ЦСКА даже без отстранённого лидера
