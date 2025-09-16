Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 16 сентября 2025 года

Сегодня, 16 сентября, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 16 сентября 2025 года (время московское):

15:00. «Норильск» — «Тамбов» — 2:3 ОТ;

17:00. «Торос» — «Олимпия» — 4:0;

19:00. «Дизель» — «Южный Урал» — 4:0;

19:00. «Рязань-ВДВ» — «Магнитка» — 2:4;

19:00. АКМ — «Челмет» — 5:4 ОТ.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».