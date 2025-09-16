Результаты матчей МХЛ на 16 сентября 2025 года

Сегодня, 16 сентября, состоялись три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 16 сентября 2025 года (время московское):

17:00. «Красная Армия» — МХК «Атлант» — 5:3;

18:30. МХК «Динамо» СПб — МХК «Спартак MAX» — 3:2;

19:00. «СКА-1946» — «Крылья Советов» — 4:3 ОТ.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

В прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.