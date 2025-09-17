Третьяк — о матче команд России и США: думаю, что сегодня это нереально

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о шансах провести товарищеский матч между российскими и американскими хоккеистами.

— ФИФА думает о том, чтобы провести матч дружбы между сборными России и США. Ранее выдвигали такую же идею провести хоккейную встречу между Россией и Америкой. Реально ли это в ближайшее время?

— Мне трудно сказать. Я думаю, что сегодня это нереально. У меня такое чувство. Ну кого можно пригласить? НХЛ готовится к своему сезону, они не могут сделать перерыв. Студенческие лиги тоже играют, это надо договариваться заранее, за год. Поэтому на сегодняшний момент, я думаю, это нереально, что к нам может приехать команда Америки.

Другое дело — если КХЛ соберёт каких‑то игроков. Но у нас американцев играет не так много, и я не знаю, как это получится, — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

В марте 2025 года официально сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсуждали возможность проведения товарищеской игры между хоккеистами российской Континентальной хоккейной лиги и североамериканской Национальной хоккейной лиги.

