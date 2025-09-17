«Средние хоккеисты пусть играют в США или Канаде». Третьяк — о лимите на легионеров в КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал мнение об оптимальном количестве иностранных игроков в российских клубах Континентальной хоккейной лиги.

— Министр спорта Михаил Дегтярёв обсуждает, как в футболе ужесточить лимит на легионеров. Как вы относитесь к иностранцам в хоккее?

— У нас однозначная позиция — Федерация хоккея России всегда была за своих хоккеистов. Мы всегда привержены тому, что три легионера на клуб КХЛ — этого достаточно. А средних хоккеистов нам не надо. Нам нужно своих наигрывать. Это моё мнение, и я от него не ухожу. Уже много лет вы его знаете. Мы всегда за то, чтобы были три легионера. А средние хоккеисты пусть выступают в Америке или в Канаде. А нам нужны свои игроки — молодые хоккеисты, и они есть. Надо им дать возможность. И, может быть, не сегодня, но через год они встанут в ряд с хорошими игроками.

При сегодняшней ситуации достаточно трёх легионеров. Да, если бы к нам ехали европейцы: финны, шведы, чехи, чемпионы мира, показывающие класс, чтобы они выступали в первом звене, и с них брали бы пример — это может быть. Однако когда нет таких звёзд, надо делать больше акцент на своих игроков, — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв заявил, что лимит на легионеров в футбольной Мир Российской Премьер-Лиге будет постепенно изменён к показателям «не более 10 иностранных игроков в заявке, не более пяти одновременно на поле». Действующая версия лимита в РПЛ даёт возможность заявить на сезон 13 футболистов-иностранцев и одновременно выпустить на поле восемь из них.

В 2023 году лимит на легионеров в КХЛ был увеличен с трёх до пяти игроков на один клуб.

Видео: Карпин высказался о лимите на легионеров в РПЛ: