Главный тренер «Торпедо» прокомментировал сухую победу над «Сочи» в КХЛ

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал сухую победу над «Сочи» в КХЛ
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков дал комментарий по итогам выездной победы над «Сочи» (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Шавин (Сизов, Гончарук) – 39:41 (5x5)     0:2 Гончарук (Атанасов) – 56:45 (en)     0:3 Виноградов (Конюшков) – 58:01 (en)    

«Ещё раз хочу поздравить нашу команду, поздравить нашу армию болельщиков, которая сегодня очень понравилась, их поддержка нам сильно помогла. Игра сегодня для нас была очень сложной. В самом начале не получалось очень многое, скажем так, валилось из рук, но благодаря хорошей игре нашего вратаря мы оставались именно в игре после первого периода. Дальше получилось уже взять шайбу под контроль, получилось где-то за счёт правильной игры в атаке создать несколько моментов и удачно забить гол в концовке второго периода. Ну, а дальше третий период, сами видели, это была игра с обилием моментов в две стороны. Забить могли что «Сочи», что мы, но в итоге нам, скажем так, не то что повезло, но в концовке мы сыграли увереннее», — приводит слова Исакова официальный сайт «Сочи».

Хоккеисты «Торпедо» открыли счёт за 19 секунд до конца второго периода, а на 57-й и 59-й минутах дважды поразили пустые ворота. Статистика бросков в створ ворот по итогам игры составила 38:23 в пользу «Сочи».

Видео: Самый быстрый гол в истории КХЛ

