Главный тренер «Торпедо» прокомментировал сухую победу над «Сочи» в КХЛ

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков дал комментарий по итогам выездной победы над «Сочи» (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Ещё раз хочу поздравить нашу команду, поздравить нашу армию болельщиков, которая сегодня очень понравилась, их поддержка нам сильно помогла. Игра сегодня для нас была очень сложной. В самом начале не получалось очень многое, скажем так, валилось из рук, но благодаря хорошей игре нашего вратаря мы оставались именно в игре после первого периода. Дальше получилось уже взять шайбу под контроль, получилось где-то за счёт правильной игры в атаке создать несколько моментов и удачно забить гол в концовке второго периода. Ну, а дальше третий период, сами видели, это была игра с обилием моментов в две стороны. Забить могли что «Сочи», что мы, но в итоге нам, скажем так, не то что повезло, но в концовке мы сыграли увереннее», — приводит слова Исакова официальный сайт «Сочи».

Хоккеисты «Торпедо» открыли счёт за 19 секунд до конца второго периода, а на 57-й и 59-й минутах дважды поразили пустые ворота. Статистика бросков в створ ворот по итогам игры составила 38:23 в пользу «Сочи».

