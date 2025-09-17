Скидки
Главная Хоккей Новости

Крикунов — о сухом поражении «Сочи» от «Торпедо»: 38 бросков на 23 в нашу пользу

Крикунов — о сухом поражении «Сочи» от «Торпедо»: 38 бросков на 23 в нашу пользу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал домашнее поражение от нижегородского «Торпедо» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Шавин (Сизов, Гончарук) – 39:41 (5x5)     0:2 Гончарук (Атанасов) – 56:45 (en)     0:3 Виноградов (Конюшков) – 58:01 (en)    

«Начали мы так бодро, да. Первый период 16:3 по броскам. Казалось бы, всё, должны забить вот-вот. Но не было какой-то концентрации, видимо, для того, чтобы забить. Второй период 10:11 по броскам. И в третьем 10 ещё. 38 бросков на 23 в нашу пользу. Да, должны были где-то что-то пробить, но не хватило злости такой чисто спортивной. Вот и пропустили этот гол на контратаке, о чём предупреждали и говорили. Два гола последних просто уже был пожар. Хотели погасить, но не получилось», — приводит слова Крикунова официальный сайт «Сочи».

Хоккеисты «Торпедо» открыли счёт за 19 секунд до конца второго периода, а на 57-й и 59-й минутах дважды поразили пустые ворота. Статистика бросков в створ ворот по итогам игры составила 38:23 в пользу «Сочи» (18:3, 8:12, 12:8).

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

