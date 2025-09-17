Артемий Панарин назначен ассистентом капитана «Рейнджерс» на сезон-2025/2026

33-летний российский нападающий Артемий Панарин будет ассистентом капитана «Нью-Йорк Рейнджерс» в наступающем сезоне-2025/2026, сообщает официальный аккаунт «Рейнджерс» в социальной сети X.

Капитаном ньюйоркцев в предстоящем сезоне будет 32-летний центрфорвард Джей Ти Миллер. Тремя остальными ассистентами капитана стали 27-летний защитник Адам Фокс, 32-летний нападающий Винсент Трочек и 32-летний шведский нападающий Мика Зибанеджад.

Артемий Панарин выступает за «Рейнджерс» с лета 2019 года. В регулярном сезоне-2024/2025 на его счету 91 очко (37+52) в 80 матчах.

Видео: Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина