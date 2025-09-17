Крикунов объяснил, почему снял вратаря за 4.30 до конца матча «Сочи» — «Торпедо» при 0:1

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов рассказал, почему принял решение снять вратаря за четыре с половиной минуты до конца домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с нижегородским «Торпедо» (0:3) при счёте 0:1.

— Сняли вратаря за 4.30. При счете 0:1. Не рановато ли?

— Хотели побыстрее отыграться, — приводит слова Крикунова официальный сайт «Сочи».

Хоккеисты «Торпедо» открыли счёт за 19 секунд до конца второго периода, а на 57-й и 59-й минутах дважды поразили пустые ворота «Сочи». При этом хозяева льда превзошли гостей по статистике бросков в створ ворот — 38:23 (18:3, 8:12, 12:8).

