Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов объяснил, почему снял вратаря за 4.30 до конца матча «Сочи» — «Торпедо» при 0:1

Крикунов объяснил, почему снял вратаря за 4.30 до конца матча «Сочи» — «Торпедо» при 0:1
Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов рассказал, почему принял решение снять вратаря за четыре с половиной минуты до конца домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с нижегородским «Торпедо» (0:3) при счёте 0:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Шавин (Сизов, Гончарук) – 39:41 (5x5)     0:2 Гончарук (Атанасов) – 56:45 (en)     0:3 Виноградов (Конюшков) – 58:01 (en)    

— Сняли вратаря за 4.30. При счете 0:1. Не рановато ли?
— Хотели побыстрее отыграться, — приводит слова Крикунова официальный сайт «Сочи».

Хоккеисты «Торпедо» открыли счёт за 19 секунд до конца второго периода, а на 57-й и 59-й минутах дважды поразили пустые ворота «Сочи». При этом хозяева льда превзошли гостей по статистике бросков в створ ворот — 38:23 (18:3, 8:12, 12:8).

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Видео: Овечкина поздравили с рекордом НХЛ по голам в пустые ворота

Материалы по теме
Крикунов — о сухом поражении «Сочи» от «Торпедо»: 38 бросков на 23 в нашу пользу
Видео
«Торпедо» одержало пятую победу подряд, всухую обыграв «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android