Легендарному российскому хоккеисту Александру Овечкину исполнилось 40 лет

Легендарному российскому хоккеисту, капитану «Вашингтон Кэпиталз», лучшему снайперу в истории НХЛ, обладателю Кубка Стэнли и трёхкратному чемпиону мира Александру Овечкину исполнилось 40 лет!

Напомним, в апреле 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе Овечкина 897 голов.

Отметим, что сезон-2025/2026 станет для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном». В 2018 году «Кэпиталз» с Овечкиным в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября.