Голкипер Иван Федотов поблагодарил клуб и болельщиков «Филадельфии Флайерз». Россиянин был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» на выбор в шестом раунде драфта 2026 года.

«Хочу сказать огромное спасибо организации «Флайерз», где работают замечательные люди. Здесь сделали многое для меня и моей семьи, я благодарен за это и желаю всего наилучшего. Спасибо фанатам за поддержку и критику, это говорит о том, как здесь любят «Флайерз», — написал Федотов в соцсети.

Напомним, Федотов в прошлом сезоне провёл 26 матчей, в которых одержал шесть побед, показав 88% отражённых бросков и коэффициент надёжности 3,15.

Федотов был выбран «Филадельфией» в 2015 году на драфте НХЛ под 188‑м номером. В КХЛ голкипер выступал за «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Трактор» и ЦСКА, в составе сборной России завоевал серебро на Олимпийских играх — 2022.