«В таких матчах и проявляется характер». Жамнов — о волевой победе «Спартака» над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил командную игру и эмоции красно-белых, благодаря которым удалось одержать волевую победу в столичном дерби с ЦСКА (6:5 Б).
— Сегодня во втором периоде много пропустили. Пока не получается у команды играть все 60 минут?
— Не сказал бы, что мы провалились. Сами на эмоциях совершали ошибки, привезли себе голы. Конечно, надо это убирать. Но провала в игре я не почувствовал. Нам забили те голы, которые мы не должны были пропускать. Поэтому и взял 30 секунд, чтобы ребят успокоить.
— Для вас повод для гордости, чтобы «Спартаку» удалось навязать свой стиль игры?
— С такими дисциплинированными командами, как ЦСКА, очень тяжело играть. Даже в третьем периоде мы старались преодолеть нейтральную зону, но это было непросто. В таких матчах и проявляется характер. Сегодня почувствовал живую лавку и коллектив. Нет эмоций — не будет побед. Если эмоции есть — это и называется командой, — цитирует Жамнова пресс-служба ЦСКА.
