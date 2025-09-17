Скидки
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
«В таких матчах и проявляется характер». Жамнов — о волевой победе «Спартака» над ЦСКА

«В таких матчах и проявляется характер». Жамнов — о волевой победе «Спартака» над ЦСКА
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил командную игру и эмоции красно-белых, благодаря которым удалось одержать волевую победу в столичном дерби с ЦСКА (6:5 Б).

0:1 Орлов (Коростелёв, Ружичка) – 02:30 (5x3)     1:1 Гурьянов (Долженков, Мингачёв) – 05:08 (5x5)     2:1 Спронг – 21:03 (5x4)     3:1 Спронг (Бучельников, Гарднер) – 22:08 (5x5)     4:1 Карнаухов (Саморуков, Уильямс) – 26:15 (3x4)     4:2 Коростелёв (Орлов, Порядин) – 27:07 (4x4)     5:2 Спронг (Коваленко, Зернов) – 32:52 (5x4)     5:3 Коростелёв (Ружичка, Рубцов) – 36:07 (5x5)     5:4 Кин (Тодд, Мальцев) – 38:34 (5x4)     5:5 Кин (Ружичка, Рубцов) – 57:59 (5x5)     5:6 Тодд – 65:00    

— Сегодня во втором периоде много пропустили. Пока не получается у команды играть все 60 минут?
— Не сказал бы, что мы провалились. Сами на эмоциях совершали ошибки, привезли себе голы. Конечно, надо это убирать. Но провала в игре я не почувствовал. Нам забили те голы, которые мы не должны были пропускать. Поэтому и взял 30 секунд, чтобы ребят успокоить.

— Для вас повод для гордости, чтобы «Спартаку» удалось навязать свой стиль игры?
— С такими дисциплинированными командами, как ЦСКА, очень тяжело играть. Даже в третьем периоде мы старались преодолеть нейтральную зону, но это было непросто. В таких матчах и проявляется характер. Сегодня почувствовал живую лавку и коллектив. Нет эмоций — не будет побед. Если эмоции есть — это и называется командой, — цитирует Жамнова пресс-служба ЦСКА.

