Нападающий «Монреаля» — о Демидове: самый талантливый парень, с которым я когда-либо играл

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Зак Болдук высказался о своём одноклубнике — 19-летнем российском форварде Иване Демидове.

«Это самый талантливый парень, с которым я когда-либо играл. Он в принципе делает с шайбой абсолютно всё, что захочет», — приводит слова Болдука пресс-служба «Монреаля» в социальной сети X.

19-летний российский нападающий Иван Демидов летом 2024 года был выбран «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта под общим пятым номером. Весной 2025 года хоккеист дебютировал в НХЛ, на его счету два очка (1+1) в двух матчах регулярного чемпионата и два очка (0+2) в пяти матчах Кубка Стэнли.

Видео: Демидов исполнил эффектный буллит на тренировке