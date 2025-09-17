Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 17 сентября 2025 года

Сегодня, 17 сентября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 17 сентября 2025 года (время московское):

15:00. «Металлург» Нк — «Буран»;

15:00. «Сокол» — «Ростов»;

17:00. «СКА-ВМФ» — «Омские Крылья»;

18:00. «ЦСК ВВС» — «Торпедо-Горький»;

18:30. «Барс»— «Химик».

19:00. «Динамо» Спб — «Зауралье»;

19:00. «Челны» — «Звезда».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».