Расписание матчей МХЛ на 17 сентября 2025 года

Сегодня, 17 сентября, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 17 сентября 2025 года (время московское):

13:00. «Ирбис» — «Красноярские Рыси»;
16:30. «Авто» — АКМ Новомосковск;
16:30. «Белые Медведи» — МХК «Динамо» М;
17:00. «Мамонты Югры» — «Кузнецкие Медведи»;
17:30. «Ладья» — «Омские Ястребы»;
18:30. МХК «Спартак» — «Красная Машина-Юниор»;
18:30. «Чайка» — «Сибирские Снайперы»;
19:00. ХК «Капитан» — «Локо»;
19:00. АКМ «Юниор» — «Алмаз».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

В прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.

