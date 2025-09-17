Скидки
Вратарь Алексей Колосов будет выступать за фарм-клуб «Филадельфии» в АХЛ в новом сезоне

Вратарь Алексей Колосов будет выступать за фарм-клуб «Филадельфии» в АХЛ в новом сезоне
Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер заявил, что белорусский вратарь Алексей Колосов будет выступать за фарм-клуб в АХЛ в новом сезоне. Напомним, ранее «Флайерз» обменяли вратаря Ивана Федотова в «Коламбус» на выбор в шестом раунде драфта НХЛ-2026.

«Это решение дало нам больше пространства по потолку зарплат, мы были близки к лимиту. Теперь у нас есть возможность держать в составе 23 игрока, если захотим.

Плюс Карсон Бьярнасон выходит на профессиональный уровень, и мы хотим развивать его, а наличие двух вратарей впереди него просто лишало бы его игрового времени. Теперь путь расчистился: Колосов — очевидный номер три, Бьярнасон — номер четыре, и он будет получать матчи. Надеюсь, он будет прогрессировать и зарабатывать больше стартов по ходу сезона.

Важно и то, чтобы Колосов играл как можно больше в этом году. Он ещё молод, теперь у него открывается возможность брать на себя больше матчей и начинать, скорее всего, в АХЛ. Нужно, чтобы он нашёл свою игру и уверенность, дерзость, которую мы видели у него в предыдущие сезоны в КХЛ», — цитирует Бриера Broad Street Hockey.

«Филадельфия» вызвала из АХЛ белорусского вратаря Алексея Колосова
