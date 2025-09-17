Скидки
В Госдуме поздравили Александра Овечкина с юбилеем

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летним юбилеем.

«У Овечкина важный юбилей. Для любого спортсмена 40 лет — серьёзная дата. Но Александр обладает таким талантом и физической формой, что ещё может радовать российских и мировых спортсменов. Пожелаем ему много новых рекордов, чтобы не было травм. Чтобы он закончил карьеру на пике, а потом вернулся в Россию и передал свои знания и опыт российским мальчишкам и девчонкам. Уверен, что и в политике у него всё получится. У него есть уважение и огромная любовь. Желаем ему успехов и здоровья», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Овечкину — 40! И он побьёт ряд ветеранских рекордов в своём юбилейном сезоне в НХЛ
