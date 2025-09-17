Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» объявил о смене генерального директора клуба

«Амур» объявил о смене генерального директора клуба
Комментарии

На пост генерального директора «Амура» вернулся Евгений Лугин, сообщает пресс-служба клуба. Михаил Переяслов, ранее работавший на позиции генерального директора клуба, перешёл на новую должность в системе ХК «Амур».

С 2011 по 2014 годы Лугин осуществлял функции коммерческого директора НП «Хоккейный клуб «Амур». С сентября 2020 по март 2021 года Евгений Дмитриевич работал в качестве исполнительного директора клуба. Также осуществлял функции генерального директора ХК «Амур» в прошлом сезоне.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Амур» одержал две победы в четырёх матчах. Следующая игра клуба пройдёт в Хабаровске с «Сибирью» 17 сентября.

Материалы по теме
Главный тренер «Амура» Гальченюк высказался о победе над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android