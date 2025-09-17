«Амур» объявил о смене генерального директора клуба

На пост генерального директора «Амура» вернулся Евгений Лугин, сообщает пресс-служба клуба. Михаил Переяслов, ранее работавший на позиции генерального директора клуба, перешёл на новую должность в системе ХК «Амур».

С 2011 по 2014 годы Лугин осуществлял функции коммерческого директора НП «Хоккейный клуб «Амур». С сентября 2020 по март 2021 года Евгений Дмитриевич работал в качестве исполнительного директора клуба. Также осуществлял функции генерального директора ХК «Амур» в прошлом сезоне.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Амур» одержал две победы в четырёх матчах. Следующая игра клуба пройдёт в Хабаровске с «Сибирью» 17 сентября.