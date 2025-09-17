Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский: желаю Овечкину новых рекордов, здоровья и семейного счастья

Каменский: желаю Овечкину новых рекордов, здоровья и семейного счастья
Комментарии

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с юбилеем. Сегодня, 17 сентября, российский нападающий празднует своё 40-летие.

«Хочу пожелать Александру новых побед, новых рекордов, здоровья, прежде всего, и семейного благополучия, удачи, успехов и всего самого наилучшего. Чтобы он дольше играл в хоккей и радовал нас своей игрой», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

6 апреля Овечкин забил свой 895-й гол в карьере, обойдя Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю.

Материалы по теме
Овечкину — 40! И он побьёт ряд ветеранских рекордов в своём юбилейном сезоне в НХЛ
Овечкину — 40! И он побьёт ряд ветеранских рекордов в своём юбилейном сезоне в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android