Каменский: желаю Овечкину новых рекордов, здоровья и семейного счастья

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с юбилеем. Сегодня, 17 сентября, российский нападающий празднует своё 40-летие.

«Хочу пожелать Александру новых побед, новых рекордов, здоровья, прежде всего, и семейного благополучия, удачи, успехов и всего самого наилучшего. Чтобы он дольше играл в хоккей и радовал нас своей игрой», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

6 апреля Овечкин забил свой 895-й гол в карьере, обойдя Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю.