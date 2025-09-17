Скидки
«Настоящая легенда хоккея». Гендиректор «Динамо» поздравил Александра Овечкина с 40-летием

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко поздравил воспитанника бело-голубых российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летним юбилеем.

«От всей души поздравляю Александра Овечкина с юбилеем! Настоящая легенда хоккея, наш динамовский воспитанник, яркий пример для подражания и просто замечательный человек сегодня празднует свой 40-й день рождения. Александр Михайлович за свою карьеру добился невероятных высот и завоевал практически все награды, но и не думает на этом останавливаться — настоящая глыба во всём спортивном сообществе. Желаю Саше богатырского здоровья, покорения новых вершин и только позитива в жизни. С днём рождения, Ови, будь счастлив», — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

