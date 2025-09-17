Скидки
Каменский предположил, когда Александр Овечкин закончит профессиональную карьеру

Каменский предположил, когда Александр Овечкин закончит профессиональную карьеру
Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский ответил на вопрос, как долго российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет продолжать игровую карьеру.

— Александру исполнилось 40 лет — сколько он сможет радовать нас своими рекордами?
— Об этом надо спросить у Саши. Он ответственно относится к своему здоровью и своей игре. Думаю, чем дольше он будет играть, тем больше будет нас радовать. Он профессионал и сам знает, когда ему заканчивать карьеру. Наверное, это решение он примет самостоятельно, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

