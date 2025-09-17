Клубы НХЛ интересуются обменом Кирилла Капризова из «Миннесоты» — Лебрюн

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что клубы лиги начали интересоваться возможностью обмена нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Ранее сообщалось, что представители россиянина отказались от восьмилетнего контракта на $ 128 млн.

Инсайдер рассказал, что в ходе переговоров по контракту между агентом Капризова Полом Теофаносом и генеральным менеджером «Уайлд» Биллом Гериным сложились напряжённые отношения. Однако клуб пока не намерен обменивать звёздного нападающего

«Нет, «Миннесота» пока не думает об обмене. Команды уже звонят, но в «Уайлд» отвечают, что продолжают переговоры. Клуб планирует продлить с ним контракт, даже если придётся платить ему $ 16 млн за сезон. С другой стороны, в «Миннесоте» считают, что уже сделали великолепное предложение», — цитирует Лебрюна TSN.