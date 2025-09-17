Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Клубы НХЛ интересуются обменом Кирилла Капризова из «Миннесоты» — Лебрюн

Клубы НХЛ интересуются обменом Кирилла Капризова из «Миннесоты» — Лебрюн
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что клубы лиги начали интересоваться возможностью обмена нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Ранее сообщалось, что представители россиянина отказались от восьмилетнего контракта на $ 128 млн.

Инсайдер рассказал, что в ходе переговоров по контракту между агентом Капризова Полом Теофаносом и генеральным менеджером «Уайлд» Биллом Гериным сложились напряжённые отношения. Однако клуб пока не намерен обменивать звёздного нападающего

«Нет, «Миннесота» пока не думает об обмене. Команды уже звонят, но в «Уайлд» отвечают, что продолжают переговоры. Клуб планирует продлить с ним контракт, даже если придётся платить ему $ 16 млн за сезон. С другой стороны, в «Миннесоте» считают, что уже сделали великолепное предложение», — цитирует Лебрюна TSN.

Материалы по теме
Инсайдер НХЛ назвал клуб, претендующий на форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова
Материалы по теме
Сага имени Капризова. Кирилл хочет выторговать больше денег или перейти в клуб-претендент?
Сага имени Капризова. Кирилл хочет выторговать больше денег или перейти в клуб-претендент?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android