Футбольный клуб «Динамо» Москва поздравил Александра Овечкина с 40-летием

Футбольный клуб «Динамо» Москва поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с юбилеем. Сегодня, 17 сентября, российскому хоккеисту исполнилось 40 лет.

«Сегодня исполняется 40 лет главному хоккеисту мира — Александру Овечкину!

— Лучший снайпер в истории НХЛ

— Обладатель Кубка Стэнли

— Трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион России

Желаем легенде и дальше покорять рекорды на льду, а также здоровья, семейного благополучия и побед любимого «Динамо». С праздником, Саша!» — говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Ранее хоккейный клуб также поздравил россиянина с юбилеем.