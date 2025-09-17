Скидки
Футбольный клуб «Динамо» Москва поздравил Александра Овечкина с 40-летием

Комментарии

Футбольный клуб «Динамо» Москва поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с юбилеем. Сегодня, 17 сентября, российскому хоккеисту исполнилось 40 лет.

«Сегодня исполняется 40 лет главному хоккеисту мира — Александру Овечкину!

— Лучший снайпер в истории НХЛ
— Обладатель Кубка Стэнли
— Трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион России

Желаем легенде и дальше покорять рекорды на льду, а также здоровья, семейного благополучия и побед любимого «Динамо». С праздником, Саша!» — говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Ранее хоккейный клуб также поздравил россиянина с юбилеем.

