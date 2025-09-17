«Никакого кризиса у «Спартака» нет». Борис Михайлов оценил результат столичного дерби

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов оценил столичное дерби между ЦСКА и московским «Спартаком», в котором волевую победу одержали красно-белые со счётом 6:5 по буллитам. В ходе матча ЦСКА дважды вёл с разницей в три шайбы, но упустил преимущество.
— ЦСКА вёл у «Спартака» — 5:2, но упустил победу. Что произошло?
— На дворе — самое начало осени, команды только вкатываются в чемпионат, отсюда такие качели. Желания было много, как и эмоций, отсюда постоянные удаления, которые ЦСКА помешали. Увидел в игре нашей команды как хорошие моменты, так и те, над которыми ещё нужно много работать. Лучше их увидеть сейчас, в сентябре, чем весной.
— «Спартак» называли главным разочарованием первых недель чемпионата — и тут такой фейерверк голов в дерби с ЦСКА. Удивлены?
— Был бы удивлён, если бы «Спартак» слабо провёл 10 матчей, а в 11-м вдруг преобразился. А тут позади лишь несколько игр, кто-то под нагрузками, кто-то толком не вкатился. Так что никакого кризиса у «Спартака» нет. И я не сомневался, что в игре с нами красно-белые покажут хороший хоккей, это традиция, — цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.
- 17 сентября 2025
-
12:25
-
12:20
-
12:00
-
11:51
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:05
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:18
-
08:00
-
07:02
-
06:46
-
05:57
-
05:39
-
01:52
-
01:34
- 16 сентября 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:10