«Никакого кризиса у «Спартака» нет». Борис Михайлов оценил результат столичного дерби

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов оценил столичное дерби между ЦСКА и московским «Спартаком», в котором волевую победу одержали красно-белые со счётом 6:5 по буллитам. В ходе матча ЦСКА дважды вёл с разницей в три шайбы, но упустил преимущество.

— ЦСКА вёл у «Спартака» — 5:2, но упустил победу. Что произошло?

— На дворе — самое начало осени, команды только вкатываются в чемпионат, отсюда такие качели. Желания было много, как и эмоций, отсюда постоянные удаления, которые ЦСКА помешали. Увидел в игре нашей команды как хорошие моменты, так и те, над которыми ещё нужно много работать. Лучше их увидеть сейчас, в сентябре, чем весной.

— «Спартак» называли главным разочарованием первых недель чемпионата — и тут такой фейерверк голов в дерби с ЦСКА. Удивлены?

— Был бы удивлён, если бы «Спартак» слабо провёл 10 матчей, а в 11-м вдруг преобразился. А тут позади лишь несколько игр, кто-то под нагрузками, кто-то толком не вкатился. Так что никакого кризиса у «Спартака» нет. И я не сомневался, что в игре с нами красно-белые покажут хороший хоккей, это традиция, — цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.