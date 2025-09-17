Скидки
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
16:30 Мск
«Никакого кризиса у «Спартака» нет». Борис Михайлов оценил результат столичного дерби

«Никакого кризиса у «Спартака» нет». Борис Михайлов оценил результат столичного дерби
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов оценил столичное дерби между ЦСКА и московским «Спартаком», в котором волевую победу одержали красно-белые со счётом 6:5 по буллитам. В ходе матча ЦСКА дважды вёл с разницей в три шайбы, но упустил преимущество.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 6
Б
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Коростелёв, Ружичка) – 02:30 (5x3)     1:1 Гурьянов (Долженков, Мингачёв) – 05:08 (5x5)     2:1 Спронг – 21:03 (5x4)     3:1 Спронг (Бучельников, Гарднер) – 22:08 (5x5)     4:1 Карнаухов (Саморуков, Уильямс) – 26:15 (3x4)     4:2 Коростелёв (Орлов, Порядин) – 27:07 (4x4)     5:2 Спронг (Коваленко, Зернов) – 32:52 (5x4)     5:3 Коростелёв (Ружичка, Рубцов) – 36:07 (5x5)     5:4 Кин (Тодд, Мальцев) – 38:34 (5x4)     5:5 Кин (Ружичка, Рубцов) – 57:59 (5x5)     5:6 Тодд – 65:00    

— ЦСКА вёл у «Спартака» — 5:2, но упустил победу. Что произошло?
— На дворе — самое начало осени, команды только вкатываются в чемпионат, отсюда такие качели. Желания было много, как и эмоций, отсюда постоянные удаления, которые ЦСКА помешали. Увидел в игре нашей команды как хорошие моменты, так и те, над которыми ещё нужно много работать. Лучше их увидеть сейчас, в сентябре, чем весной.

— «Спартак» называли главным разочарованием первых недель чемпионата — и тут такой фейерверк голов в дерби с ЦСКА. Удивлены?
— Был бы удивлён, если бы «Спартак» слабо провёл 10 матчей, а в 11-м вдруг преобразился. А тут позади лишь несколько игр, кто-то под нагрузками, кто-то толком не вкатился. Так что никакого кризиса у «Спартака» нет. И я не сомневался, что в игре с нами красно-белые покажут хороший хоккей, это традиция, — цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.

