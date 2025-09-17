Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил Александра Овечкина с юбилеем

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летием.

«От лица Лиги и от себя лично хочу поздравить с днём рождения Александра Овечкина. Саша — настоящий хоккеист и эталонный спортсмен, который всегда идёт к победе и действует в интересах команды. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории НХЛ, его «Великая погоня» стала эпохальным событием для всего мирового хоккея. Для российских болельщиков ценен тот факт, что этот титул теперь носит наш игрок. Желаем Александру крепкого здоровья, новых достижений на льду и за его пределами, благополучия и всего наилучшего. Будем рады увидеть в КХЛ!» — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.