Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил Александра Овечкина с юбилеем

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил Александра Овечкина с юбилеем
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летием.

«От лица Лиги и от себя лично хочу поздравить с днём рождения Александра Овечкина. Саша — настоящий хоккеист и эталонный спортсмен, который всегда идёт к победе и действует в интересах команды. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории НХЛ, его «Великая погоня» стала эпохальным событием для всего мирового хоккея. Для российских болельщиков ценен тот факт, что этот титул теперь носит наш игрок. Желаем Александру крепкого здоровья, новых достижений на льду и за его пределами, благополучия и всего наилучшего. Будем рады увидеть в КХЛ!» — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Овечкину — 40! И он побьёт ряд ветеранских рекордов в своём юбилейном сезоне в НХЛ
Овечкину — 40! И он побьёт ряд ветеранских рекордов в своём юбилейном сезоне в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android