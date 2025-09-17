«Вместе много лет плечом к плечу». Роман Ротенберг поздравил Овечкина с юбилеем

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летием.

«С юбилеем, Ови! Александр Овечкин — воспитанник великой школы московского «Динамо», подарившей хоккею целую плеяду талантов. Это хоккеист, который навсегда вписал своё имя в историю мирового хоккея. Лучший снайпер всех времён, лидер и символ, пример для миллионов. Его яркая игра за сборную России, достижения в НХЛ и победы стали вдохновением для целого поколения хоккеистов и болельщиков.

Мы вместе работали на чемпионатах мира, а ещё много лет плечом к плечу занимаемся развитием детского хоккея: проводим турниры, поддерживаем юных игроков, создаём систему, которая готовит новые поколения звёзд.

Сегодня Александр — настоящий пример для каждого: как работать, как верить в себя и как добиваться цели. Желаю крепкого здоровья, энергии и новых побед. Уверен, впереди ещё много рекордов и свершений. С днём рождения, Саша!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.