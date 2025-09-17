Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вместе много лет плечом к плечу». Роман Ротенберг поздравил Овечкина с юбилеем

«Вместе много лет плечом к плечу». Роман Ротенберг поздравил Овечкина с юбилеем
Аудио-версия:
Комментарии

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летием.

«С юбилеем, Ови! Александр Овечкин — воспитанник великой школы московского «Динамо», подарившей хоккею целую плеяду талантов. Это хоккеист, который навсегда вписал своё имя в историю мирового хоккея. Лучший снайпер всех времён, лидер и символ, пример для миллионов. Его яркая игра за сборную России, достижения в НХЛ и победы стали вдохновением для целого поколения хоккеистов и болельщиков.

Мы вместе работали на чемпионатах мира, а ещё много лет плечом к плечу занимаемся развитием детского хоккея: проводим турниры, поддерживаем юных игроков, создаём систему, которая готовит новые поколения звёзд.

Сегодня Александр — настоящий пример для каждого: как работать, как верить в себя и как добиваться цели. Желаю крепкого здоровья, энергии и новых побед. Уверен, впереди ещё много рекордов и свершений. С днём рождения, Саша!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Овечкину — 40! И он побьёт ряд ветеранских рекордов в своём юбилейном сезоне в НХЛ
Овечкину — 40! И он побьёт ряд ветеранских рекордов в своём юбилейном сезоне в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android