Главная Хоккей Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил Александра Овечкина с днём рождения

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил Александра Овечкина с днём рождения
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днём рождения. Сегодня, 17 сентября, хоккеисту исполнилось 40 лет.

«Президент России Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что хоккей — один из самых любимых видов спорта в нашей стране. Благодаря успеху и рекордам Александра Овечкина в хоккей пришли тысячи ребят, а миллионы получили повод для гордости за свою страну, остающуюся великой хоккейной державой.

Несмотря на то что Александр играет в НХЛ, он много внимания уделяет родине — России. Входит в Putin Team, регулярно общается с поклонниками в нашей стране, в том числе именно к русским он обратился со словами «Мы сделали это», когда побил рекорд Уэйна Гретцки. Это многих восхитило.

Мы гордимся российским спортом, гордимся тем, как преодолеваем все преграды, гордимся нашими выдающимися спортсменами. Александр Овечкин, безусловно, занимает среди них особое место. Убеждён, что его рекорд останется неприступным ещё десятилетия, а его главный матч — впереди», — передаёт слова Дегтярева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

