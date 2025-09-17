Скидки
Главная Хоккей Новости

«Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 17 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлавыем». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Матч «Авангард» — «Салават Юлаев» 17 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Авангард» одержал три победы подряд после поражения в стартовом матче нового сезона КХЛ. «Салават Юлаев» одержал лишь одну победу в четырёх матчах сезона.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
