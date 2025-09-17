Скидки
«Лада» расторгла контракт с нападающим Александром Хохлачёвым

Хоккейный клуб «Лада» и нападающий Александр Хохлачёв расторгли контракт. Генеральный директор тольяттинского клуба Александр Харламов заявил, что игрок не оправдал ожиданий.

«Мы расторгли с ним контракт. У нас была с ним договорённость об этом в том случае, если он нам не подходит. Мы прекрасно знаем, какой он игрок, он немного не оправдал наших ожиданий. Если честно, мы ожидали большего от него. Поэтому мы ему можем только в дальнейшем пожелать удачи», — цитирует Харламова ТАСС.

В трёх матчах текущего сезона Хохлачёв не набрал ни одного очка с показателем полезности «-2».

Предыдущим клубом Хохлачева был «Сочи», в 42 матчах сезона-2024/2025 форвард набрал 17 очков (7+10). Хохлачёв является лучшим бомбардиром в КХЛ в истории «Спартака», за который он выступал с 2017 по 2023 год с перерывом на один сезон в «Авангарде».

