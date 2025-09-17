«Им есть что доказывать». Форвард «Авангарда» назвал сильные стороны «Салавата Юлаева»

Нападающий «Авангарда» Павел Леука поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Салаватом Юлаевым» и назвал сильные стороны уфимской команды. Встреча команд пройдёт в Омске сегодня, 17 сентября, и начнётся в 16:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 сентября 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

— Быстрый хоккей, молодой состав, парни все заряженные. Им есть что доказывать. Будут бегать быстро, втыкаться, лезть на ворота. Мы будем этому противостоять.

— Какие ключи к победе для «Авангарда» можешь назвать?

— Выполнять тренерскую установку, лезть на ворота. Не бояться играть в глубине, больше бросать и втыкаться. Не бояться лезть на ворота, — цитирует Леуку пресс-служба клуба.