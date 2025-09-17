Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Им есть что доказывать». Форвард «Авангарда» назвал сильные стороны «Салавата Юлаева»

«Им есть что доказывать». Форвард «Авангарда» назвал сильные стороны «Салавата Юлаева»
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Павел Леука поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Салаватом Юлаевым» и назвал сильные стороны уфимской команды. Встреча команд пройдёт в Омске сегодня, 17 сентября, и начнётся в 16:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Быстрый хоккей, молодой состав, парни все заряженные. Им есть что доказывать. Будут бегать быстро, втыкаться, лезть на ворота. Мы будем этому противостоять.

— Какие ключи к победе для «Авангарда» можешь назвать?
— Выполнять тренерскую установку, лезть на ворота. Не бояться играть в глубине, больше бросать и втыкаться. Не бояться лезть на ворота, — цитирует Леуку пресс-служба клуба.

Матч «Авангард» — «Салават Юлаев» 17 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android