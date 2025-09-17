Агент Хохлачёва отреагировал на расторжение контракта хоккеиста с «Ладой»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Александра Хохлачёва, прокомментировал расторжение контракта хоккеиста с тольяттинской «Ладой».

«Ни в какие списки отказов, как писали в некоторых СМИ, Александра Хохлачёва не помещали. Мы расторгли контракт с «Ладой» по обоюдному согласию сторон без претензий друг к другу», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В трёх матчах текущего сезона Хохлачёв не набрал ни одного очка с показателем полезности «-2». Предыдущим клубом Хохлачева был «Сочи», в 42 матчах сезона-2024/2025 форвард набрал 17 очков (7+10).