Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Хохлачёва отреагировал на расторжение контракта хоккеиста с «Ладой»

Агент Хохлачёва отреагировал на расторжение контракта хоккеиста с «Ладой»
Комментарии

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Александра Хохлачёва, прокомментировал расторжение контракта хоккеиста с тольяттинской «Ладой».

«Ни в какие списки отказов, как писали в некоторых СМИ, Александра Хохлачёва не помещали. Мы расторгли контракт с «Ладой» по обоюдному согласию сторон без претензий друг к другу», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В трёх матчах текущего сезона Хохлачёв не набрал ни одного очка с показателем полезности «-2». Предыдущим клубом Хохлачева был «Сочи», в 42 матчах сезона-2024/2025 форвард набрал 17 очков (7+10).

Материалы по теме
«Лада» расторгла контракт с нападающим Александром Хохлачёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android