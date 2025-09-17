«Сибирь» одержала волевую победу в гостевом матче с «Амуром» по буллитам

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и новосибирской «Сибирью». Волевую победу одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.
«Амур» в ходе матча дважды выходил вперёд в матче — отличились Олег Ли и Алекс Гальченюк. Каждый раз «Сибири» удавалось сравнять счёт благодаря голам Владислава Кары и Архипа Неколенко. На 56-й минуте матча Скотт Уилсон впервые в этом сезоне вывел «Сибирь» вперёд в счёте. Однако уже через пару минут «Амур» сумел сравнять счёт — отличился Игнат Коротких и перевёл матч в овертайм. Дополнительное время завершилось без голов, а по буллитам победу одержали гости.
«Сибирь» взяла реванш у «Амура» за поражение в первом матче сезона в Новосибирске со счётом 0:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
