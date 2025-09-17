Скидки
Авангард — Салават Юлаев. Прямая трансляция
16:30 Мск
Амур — Сибирь, результат матча 17 сентября 2025 года, счет 3:4 Б, КХЛ 2025/2026

«Сибирь» одержала волевую победу в гостевом матче с «Амуром» по буллитам
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и новосибирской «Сибирью». Волевую победу одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ли (Дыбленко, Бродхёрст) – 03:29 (5x5)     1:1 Кара (Сошников, Аланов) – 27:25 (5x4)     2:1 Гальченюк (Бродхёрст, Заседа) – 29:35 (5x4)     2:2 Неколенко (Сошников, Широков) – 41:10 (5x4)     2:3 Уилсон (Приски, Сошников) – 55:46 (5x5)     3:3 Коротких (Ли, Талалуев) – 57:16 (5x5)     3:4 Ткачёв – 65:00    

«Амур» в ходе матча дважды выходил вперёд в матче — отличились Олег Ли и Алекс Гальченюк. Каждый раз «Сибири» удавалось сравнять счёт благодаря голам Владислава Кары и Архипа Неколенко. На 56-й минуте матча Скотт Уилсон впервые в этом сезоне вывел «Сибирь» вперёд в счёте. Однако уже через пару минут «Амур» сумел сравнять счёт — отличился Игнат Коротких и перевёл матч в овертайм. Дополнительное время завершилось без голов, а по буллитам победу одержали гости.

«Сибирь» взяла реванш у «Амура» за поражение в первом матче сезона в Новосибирске со счётом 0:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

